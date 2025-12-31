إعادة عرض "العتاولة"على "MBC مصر"بداية من اليوم

يعاد عرض مسلسل"العتاولة" على "MBC مصر" يومياً بداية من اليوم الأربعاء في تمام السابعة مساءً.

وتجمع أحداث مسلسل العتاولة مجموعة من النجوم من بينهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

وتدر الأحداث حول "نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعوداً وهبوطاً في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، ويشاركه تفاصيل الحياة خضر، شقيق نصار، وهما شقيقان متقاربان ويكملان بعضهما البعض، كل منهما لديه وظيفته الخاصة في القصة لدرجة أن غياب أحدهما يتسبب بخللٍ ما"، والصراع الحقيقي بينهما هو محاولة لعدم الانفصال، وليس بهدف أن يحل أحدهما مكان الآخر أو يأخذ مكانةً أعلى من الآخر".

يذكر أن فريق عمل المسلسل قدم الجزء الثاني من أحداث العتاولة رمضان 2025 وسط غياب عدد من أبطال الجزء الأول من بينهم مي كساب وفريدة سيف النصر.