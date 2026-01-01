إعلان

احتفال أبطال وفريق عمل مسلسل "السوق الحرة" بالعام الجديد في الكواليس (صور)

كتب : هاني صابر

01:17 ص 01/01/2026 تعديل في 02:25 ص
    شيرين مجدي منتجة المسلسل
    شيرين مجدي منتجة مسلسل السوق الحرة مع العمال في الكواليس (1)
    شيرين مجدي منتجة مسلسل السوق الحرة مع العمال في الكواليس (2)
    شيرين مجدي منتجة مسلسل السوق الحرة مع العمال في الكواليس (3)
    شيرين مجدي وهالة فاخر
    غادة طلعت ومحمود الليثي في كواليس السوق الحرة
    ويزو وغادة طلعت وحسام داغر وشيرين مجدي منتجة المسلسل وفريق العمل (1)
    ويزو وغادة طلعت وحسام داغر وشيرين مجدي منتجة المسلسل وفريق العمل (1)
    ويزو وغادة طلعت وحسام داغر وشيرين مجدي منتجة المسلسل وفريق العمل (2)
    ويزو وغادة طلعت وحسام داغر وشيرين مجدي منتجة المسلسل وفريق العمل (3)

احتفل أبطال وفريق عمل مسلسل"السوق الحرة" بالعام الجديد 2026 في كواليس تصوير مشاهد العمل بحضور منتجته شيرين مجدي.

وسادت حالة من الفرحة والبهجة بين فريق عمل مسلسل "السوق الحرة" خلال الاحتفال بعام 2026 في كواليس التصوير.

ويقود إخراج مسلسل "السوق الحرة" المخرج الكبير شادي علي الذي حقق نجاحات في الأعمال الكوميدية من بينها مسلسل "الرجل العناب" ، وفي السينما "عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره" و "لف وإرجع تاني" و"فار بـ 7 أرواح" و "التجربة المكسيكية" و"إتنين للإيجار".

مسلسل "السوق الحرة" ينافس في موسم دراما رمضان 2026 ويخوض بطولته النجوم محمد ثروت، محمد رضوان، ويزو، هالة فاخر، محمود الليثي، غادة طلعت، حسام داغر، ومن إخراج شادي علي، وإنتاج شيرين مجدي، كما تتضمن الحلقات مجموعة كبير من ضيوف الشرف من نجوم الكوميديا والتي تمثل مفاجآت للجمهور.

مسلسل السوق الحرة السوق الحرة رمضان 2026 دراما رمضاتن شيرين مجدي شادي علي

