يواصل الفنان حمادة هلال تصوير مشاهده من الجزء السادس من مسلسل "المداح" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر حمادة هلال صورة من كواليس التصوير عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها وسط الجبال وكتب: "مش كل وصول للقمة معناه النهاية".

وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه وعلقوا: "بالتوفيق يا مداح، نجاح رهيب ان شاء الله، المداح محفور في القلوب، عودة المداح".

يشارك ببطولة الجزء السادس مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية هم فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، سهر الصاغ، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج.

آخر مشاركات حمادة هلال الفنية

كانت آخر مشاركات حمادة هلال الفنية بالجزء الخامس من مسلسل المداح وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وتدور أحداث الجزء الخامس حول مواصلة صابر المداح حروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه إلى التغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة، ويشارك ببطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، هبة مجدي، حنان سليمان، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، أحمد بدير، جوري بكر، مي كساب، طارق النهري، تأليف أمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.

