بسمة داود "صحفية" في حكاية "just you" بمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

كتبت- منى الموجي:

تشارك الفنانة بسمة داود في بطولة حكاية just you ضمن حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، وتظهر بشخصية نهى التي تعمل صحفية وتعتبر الصديقة المقربة للفنانة تارا عماد.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو هو حلقات منفصلة متصلة، كل قصة مكونة من 5 حلقات والعمل يضم عدد كبير من النجوم.

حكاية Just You بطولة تارا عماد، بسمة داود، وفاء صادق، عمرو جمال، تأليف محمد حجاب وإخراج جمال خزيم وإنتاج كريم أبو ذكري.

جدير بالذكر أن أحدث أعمال بسمة داود هو فيلم إسعاف أول بطولة سينمائية لها في المملكة العربية السعودية، وقدمت فيه دور لينا الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض والتي تجمعها الأحداث بـ عمر (إبراهيم الحجاج) وخالد (محمد القحطاني) المسعفان اللذان يعملان في العاصمة السعودية الرياض، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا في السينمات .

وشاركت بسمة داود في مسلسل تيتا زوزو، وضم العمل عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: إسعاد يونس، محمد كيلاني، إسلام إبراهيم، ندا موسى، حمزة العيلي، والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.