بعد فترة من التوقف.. كندة علوش تتحدث عن عودتها للتمثيل بمسلسل "إخواتي"

كتبت- منى الموجي:

تحدثت الفنانة كندة علوش عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "إخواتي"، مؤكدة أن الدور شكّل لها تحديًا كبيرًا، خاصة بعد فترة توقف عن التمثيل.

قالت كندة علوش خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، المعروض عبر شاشة "ON"، مع الإعلامية منى الشاذلي، إن عودتها جاءت بعد مكالمة من المخرج محمد شاكر خضير، وهو أحد الأسماء التي كانت تحلم بالعمل معهم، مضيفة: "لو عندي اسمين بحلم أشتغل معاهم، أكيد على رأس القائمة كان محمد شاكر خضير. بحب النوع ده من الشغل، الناس اللي بتهتم بالتفاصيل وبتحب الفن بجد".

أشارت إلى أنها فور قراءة الحلقات الأولى، وقعت في غرام المسلسل وشخصية "ناهد"، قائلة: "قريت تقريبًا 8 حلقات في ليلة واحدة، وبعتله في نص الليل وقلتله: إيه ده؟! إيه الحلاوة دي؟!".

أكدت أن الدور كان بمثابة تجربة جديدة تمامًا عليها، وكان حلما لها أن تقدم شخصية ذات طابع كوميدي، حيث حملت الشخصية مزيجًا من الكوميديا والدراما الثقيلة، إلى جانب البيئة الاجتماعية الخاصة بالشخصية، وهو ما جعلها تشعر بالمسؤولية تجاه تقديمه بأفضل شكل ممكن.

أضافت:"لما تقري ناهد، ممكن يجي في بالك أربع أو خمس نجمات قبل ما تفكري فيّا، فكون شاكر اختارني للدور، كان مسؤولية كبيرة، وكنت طول الوقت خايفة أخذلكم".

مسلسل إخواتي عُرض في رمضان 2025، وشارك في بطولته: نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج محمد شاكر خضير.