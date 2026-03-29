كشف المؤلف عمار صبري عن الفكرة الرئيسية وراء كتابة مسلسل "صحاب الأرض"، الذي عرض في دراما رمضان 2026، على قنوات الشركة المتحدة.

وقال "صبري"، في لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر شاشة CBC، إن الهدف الأساسي من طرح "صحاب الأرض" هو إبراز معاناة الشعب الفلسطيني أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكشف تفاصيل الصراع من منظور إنساني مؤثر.

وأضاف أن قصة المسلسل بدأ كتابتها في أكتوبر الماضي واستعان بعدد من المصابين من غزة الذين جاءوا إلى مصر للحصول على العلاج من أجل سماع قصصهم والاعتماد عليها كعنصر فني.

تفاصيل تصوير صحاب الأرض

وأوضح أن العمل تم تصويره والانتهاء منه في وقت قياسي، ورغم ذلك خرج للجمهور بصورة مميزة، عكست حجم المعاناة التي عاشها الفلسطينيون بصدق شديد وإحساس عالي، وكان هدفنا التوثيق الدرامي لما يشهده العالم على الهواء مباشرة من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

رسالة من مؤلف صحاب الأرض لـ بيتر ميمي

ووجه صبري الشكر لمخرج العمل بيتر ميمي، قائلا: "من غير مجهود الأستاذ بيتر ميمي، المسلسل ما كانش هيطلع بالشكل ده وفي الوقت القصير ده".

وأكد، في حديثه: ""نحن لم نختلق أحداثًا عن غزة، بل قمنا بصياغة أحداث درامية ومآسٍ إنسانية عاشها المواطن الفلسطيني فوق أرضه".

أبطال مسلسل صحاب الأرض

مسلسل صحاب الأرض بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، آدم بكري، عصام السقا، وتارا عبود، سارة يوسف، إياد حوراني، ديانا رحمة، والفنان الصاعد يزن عيد، الطفل سمير محمد، سيناريو وحوار عمار صبري، وتطوير السيناريو والحوار محمد هشام عبية، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج الشركة المتحدة United Studio.

