لأول مرة.. عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في تركيا

كتب : معتز عباس

07:08 م 31/03/2026

أعلن الهضبة عمرو دياب إحياء حفلًا غنائًيا أغسطس المقبل في مدينة إسطنبول التركية، وتحديدًا في Ataköy Marina Arena.

يقام الحفل على مسرح أتوكي آرينا يوم 2 أغسطس المقبل، في لقاء يجمع الجمهور العربي والتركي مع عمرو دياب، الذي يستعد لتقديم أغاني مميزة وجديدة، فيحدث في بارز ضمن حفلات صيف 2026.

ونشر عمرو دياب عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" بوستر الحفل، ووجه الدعوة للجمهور: "لأول مرة على الإطلاق عمرو دياب قادم إلى تركيا، استعدوا لليلة لا تُنسى في Ataköy Marina Arena، إسطنبول".

من المنتظر أن يشهد حفل عمرو دياب المرتقب أجواءً حماسية مميزة، حيث يترقب الجمهور باقة من الأغاني الصيفية والإيقاعات الحيوية التي اعتاد تقديمها على المسرح، إلى جانب استعراضات موسيقية لافتة وتفاعل كبير يضفي على الحفل طابعًا استثنائيًا لا يُنسى.

ويتوقع أن يفاجئ الهضبة الحضور بتقديم عدد من الأغاني الحديثة أو إعادة توزيع بعض أعماله الشهيرة، بما يتماشى مع التطور الموسيقي الحالي.

وسوف تتضمن قائمة الحفل مزيجًا من أشهر أغاني الهضبة التي حققت نجاحًا واسعًا على مدار مسيرته الفنية، حيث يحرص دائمًا على الجمع بين الكلاسيكيات المحببة لدى الجمهور وأحدث إصداراته التي تصدرت قوائم الاستماع.

