تحل الفنانة الكبيرة سماح أنور، ضيفة على برنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، على قناة ON، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، لتتحدث عن مشاركتها في مسلسلات رمضان 2026.

مسلسل حكاية نرجس

عُرض لـ سماح في النصف الثاني من شهر رمضان 2026 مسلسل حكاية نرجس بطولة النجمة ريهام عبدالغفور، وقدمت خلاله الأولى دور الأم المتسلطة التي كانت تتمنى أن تنجب ولدا، ولكنها تُرزق بـ 3 فتيات.

شارك في بطولة حكاية نرجس عدد كبير من النجوم، بينهم حمزة العيلي، أحمد عزمي، تامر نبيل، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، تأليف عمار صبري، إخراج سامح علاء.

مسلسل عرض وطلب

كما حازت على إشادات واسعة عن دورها في مسلسل عرض وطلب، وقدمت دور فاتن والدة الفنانة سلمى أبو ضيف والتي تعاني من مرض فشل كلوي فتحاول ابنتها أن تساعدها، بطريقة غير قانونية، من خلال تبرع أحد الأشخاص لها بكليّته بمقابل مادي، وتتطور الأحداث.

مسلسل عرض وطلب شارك في بطولته رحمة أحمد، علي صبحي، محمد حاتم، مصطفى أبو سريع، علاء مرسي، تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو موسى.

