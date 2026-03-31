إعلان

الليلة.. سماح أنور تتحدث عن مشاركتها في مسلسل حكاية نرجس و"عرض وطلب"

كتب : منى الموجي

10:00 ص 31/03/2026

سماح أنور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحل الفنانة الكبيرة سماح أنور، ضيفة على برنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، على قناة ON، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، لتتحدث عن مشاركتها في مسلسلات رمضان 2026.

مسلسل حكاية نرجس

عُرض لـ سماح في النصف الثاني من شهر رمضان 2026 مسلسل حكاية نرجس بطولة النجمة ريهام عبدالغفور، وقدمت خلاله الأولى دور الأم المتسلطة التي كانت تتمنى أن تنجب ولدا، ولكنها تُرزق بـ 3 فتيات.

شارك في بطولة حكاية نرجس عدد كبير من النجوم، بينهم حمزة العيلي، أحمد عزمي، تامر نبيل، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، تأليف عمار صبري، إخراج سامح علاء.

مسلسل عرض وطلب

كما حازت على إشادات واسعة عن دورها في مسلسل عرض وطلب، وقدمت دور فاتن والدة الفنانة سلمى أبو ضيف والتي تعاني من مرض فشل كلوي فتحاول ابنتها أن تساعدها، بطريقة غير قانونية، من خلال تبرع أحد الأشخاص لها بكليّته بمقابل مادي، وتتطور الأحداث.
مسلسل عرض وطلب شارك في بطولته رحمة أحمد، علي صبحي، محمد حاتم، مصطفى أبو سريع، علاء مرسي، تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو موسى.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعود للانخفاض ببداية التعاملات
"تقلبات جوية على الأبواب".. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة الأيام المقبلة