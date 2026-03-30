كرمت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ15، الفنانة ريهام عبدالغفور، عند أدائها المتميز في مسلسل "حكاية نرجس" بعد عرضه في دراما رمضان 2026.

تفاصيل تكريم ريهام عبدالغفور

وحرص الفنان حمزة العيلي على تسليم ريهام عبدالغفور درع التكريم خلال حفل المهرجان المقام في مدينة الأقصر، بحضور سيد فؤاد رئيسًا للمهرجان ومديرته عزة الحسيني، والرئيس الشرفي للمهرجان الفنان محمود حميدة.

وأعربت ريهام عبدالغفور عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، موجهًا الشكر لزملائها في العمل الفنان حمزة العيلي، والمنتج والمخرج.

كما أهدت ريهام عبدالغفور تكريمها في المهرجان لوالدها الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور.

افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

شهدت مدينة الأقصر أجواء احتفالية مميزة، بتواجد عدد كبير من نجوم ومشاهير الفن داخل المراكب النيلية لحضور حفل افتتاح الدورة الـ15 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وحضر عددً من النجوم، من بينهم خالد الصاوي، محمود حميدة، خالد يوسف، أحمد فتحي، ريهام عبدالغفور وزوجها، إلى جانب سيد فؤاد مؤسس ورئيس المهرجان، وعزة الحسيني.

كما حضر عدد من النقاد وصناع السينما، وسط أجواء فنية أضفتها فرق قدمت عروضًا من التراث والفلكلور الشعبي.

