إعلان

تكريم ريهام عبدالغفور في مهرجان الأقصر للسينما عن دورها في "حكاية نرجس"

كتب : معتز عباس

12:09 ص 30/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    كلمة ريهام عبدالغفور في مهرجان الاقصر
  • عرض 3 صورة
    تكريم الفنانة ريهام عبدالغفور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كرمت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ15، الفنانة ريهام عبدالغفور، عند أدائها المتميز في مسلسل "حكاية نرجس" بعد عرضه في دراما رمضان 2026.

تفاصيل تكريم ريهام عبدالغفور

وحرص الفنان حمزة العيلي على تسليم ريهام عبدالغفور درع التكريم خلال حفل المهرجان المقام في مدينة الأقصر، بحضور سيد فؤاد رئيسًا للمهرجان ومديرته عزة الحسيني، والرئيس الشرفي للمهرجان الفنان محمود حميدة.

وأعربت ريهام عبدالغفور عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، موجهًا الشكر لزملائها في العمل الفنان حمزة العيلي، والمنتج والمخرج.

كما أهدت ريهام عبدالغفور تكريمها في المهرجان لوالدها الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور.

افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

شهدت مدينة الأقصر أجواء احتفالية مميزة، بتواجد عدد كبير من نجوم ومشاهير الفن داخل المراكب النيلية لحضور حفل افتتاح الدورة الـ15 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وحضر عددً من النجوم، من بينهم خالد الصاوي، محمود حميدة، خالد يوسف، أحمد فتحي، ريهام عبدالغفور وزوجها، إلى جانب سيد فؤاد مؤسس ورئيس المهرجان، وعزة الحسيني.
كما حضر عدد من النقاد وصناع السينما، وسط أجواء فنية أضفتها فرق قدمت عروضًا من التراث والفلكلور الشعبي.

اقرأ أيضا..

خالد الصاوي يرقص بالجلباب الصعيدي على "الربابة" في مهرجان الأقصر

مي القاضي تبدأ تصوير مشاهدها بفيلم"طه الغريب" أمام حسن الرداد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سمير راغب: بالحسابات العسكرية الحرب بين إيران وأمريكا قد تستمر سنوات
أخبار مصر

سمير راغب: بالحسابات العسكرية الحرب بين إيران وأمريكا قد تستمر سنوات
رانيا منصور تتألق بإطلالة رياضية أنيقة.. ماذا اختارت؟
الموضة

رانيا منصور تتألق بإطلالة رياضية أنيقة.. ماذا اختارت؟
سحر رامي: قلة الأعمال الفنية المعروضة وراء غيابي عن الفن
زووم

سحر رامي: قلة الأعمال الفنية المعروضة وراء غيابي عن الفن
وفاة والدة رجل الأعمال أحمد عز.. موعد الجنازة والعزاء
أخبار مصر

وفاة والدة رجل الأعمال أحمد عز.. موعد الجنازة والعزاء
في هذه الحالة.. آلام الظهر علامة على ورم في العمود الفقري
نصائح طبية

في هذه الحالة.. آلام الظهر علامة على ورم في العمود الفقري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إيران: غارات أمريكية إسرائيلية استهدفت شبكات الكهرباء في طهران
رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء