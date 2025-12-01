السرايا الصفرا.. عمرو عبد الجليل يعود إلى الكوميديا بشكل جديد

يستعد الفنان عمرو عبد الجليل للعودة إلى الكوميديا من خلال مسلسل السرايا الصفرا، بعد فترة قدّم خلالها عددًا من الأدوار ذات الطابع الشرير، ما دفعه للتفكير في الابتعاد عن التمثيل لفترة.

وجاءت عودة عبد الجليل للعمل الفني بعد جلسة جمعته بالمخرج جوزيف نبيل، حيث استمع لتفاصيل شخصية ثابت، المحامي المتزوج من أكثر من سيدة، والذي يقع في مواقف كوميدية متعددة ضمن أحداث العمل.

مسلسل "السرايا الصفرا"بطولة وفاء عامر، إيهاب فهمي، سارة سلامة، منة عرفة ، إيهاب فهمي، ، غنوة محمود، ندى بهجت، حسام فارس، حسني شتا، حسن عيد، إلهام عبد البديع، ناصر سيف، طارق ريحان، ياسمين كساب، من إنتاج محروس المصري، تأليف الدكتور حسين مصطفى محرم، وإخراج جوزيف نبيل.

ومن المقرر بدء تصوير المسلسل الشهر المقبل، عقب الحصول على كافة التصاريح الفنية وإكمال البروفات، استعدادًا للمشاركة في موسم رمضان.

