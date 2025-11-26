"الجاكت الأكثر طلبا"..أحمد العوضي ينشر صورة من كواليس "علي كلاي"

شارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة جديدة له من كواليس مسلسل "علي كلاي" الذي ينافس من خلاله في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر العوضي، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: " كلاي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، الجاكيت الأكثر طلبا، شياكة وحلاوة كلاي".

مسلسل "علي كلاي" يخوض بطولته أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.