إعلان

"الجاكت الأكثر طلبا"..أحمد العوضي ينشر صورة من كواليس "علي كلاي"

كتب : هاني صابر

11:41 م 26/11/2025

أحمد العوضي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة جديدة له من كواليس مسلسل "علي كلاي" الذي ينافس من خلاله في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر العوضي، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: " كلاي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، الجاكيت الأكثر طلبا، شياكة وحلاوة كلاي".

مسلسل "علي كلاي" يخوض بطولته أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

أحمد العوضي السوشيال ميديا مسلسل علي كلاي رمضان 2026 إنستجرام أحمد العوضي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان