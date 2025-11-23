محمد سيد بشير يكشف مفاجآت عن كواليس مسلسل "الأميرة"

تحدث المؤلف محمد سيد بشير عن كواليس جديدة لمسلسل "الأميرة" لم تعرض من قبل.

وقال "بشير"، إنه وقع على مسلسل الأميرة في 2021 مع المنتج حسام شوقي، ثم حدث توقف في 2022 و2023، لافتًا إلى أن الأقدار لعبت دورًا هامًا في تلك المرحلة من حياته، واتفق على تنفيذ المسلسل وعرضه في الموسم الرمضاني 2025 قبل التصوير بأسبوع واحد فقط.

خلال لقائه مع الفنانة هبة عبد الغني في بودكاست "بوب كورنر"، أضاف، أنه قبل دخول شهر رمضان 2024، اتصل عليه شخص هاتفيًا يسأله عن مسلسل "الأميرة"، وأخبرته أنه كان مع الراحل حسام شوقي، ثم طلب مني إنتاج المسلسل مع المنتجة مها سليم وتكون البطلة ياسمين صبري، لافتًا إلى أنه بعد أسبوع واحد من قراءة الأبطال السيناريو بدأنا تصوير المسلسل.

وأوضح أن المسلسل نجح في هذا الوقت، متابعًا: "ناس كتير استغربت إن اللي كاتبه راجل، بس دايمًا رهان الستات معايا كسبان، ويوم 5 رمضان لقيت كل جروبات الستات بتتكلم عن المسلسل وإن ديه قصتهم".

وأردف: "ديه مش شطارة ولكن نتيجة مذاكرة، اتعلمت أنماط الشخصيات بسبب المسلسل، وعشان كده الحمد لله أغلب دكاترة النفسية كانوا بيشيدوا بالمسلسل والتغيرات اللي بتحصلهم، وده فادني في المشاريع الجديدة.

مسلسل "الأميرة"، بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، عرض في رمضان 2025، على قناة أبو ظبي.

