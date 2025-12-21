إعلان

رمضان 2026.. نجوم مسلسل "السوق الحرة" يحتفلون بانطلاق التصوير

كتب : سهيلة أسامة

04:18 م 21/12/2025
    نجوم مسلسل السوق الحرة يحتفلون ببدء التصوير
    نجوم مسلسل النجوم الحرة
    ويزو وحسام داغر وهالة فاخر من كواليس مسلسل السوق الحرة
    ويزو وحسام داغر وهالة فاخر ومحمد ثروت يحتفلون بتصوير مسلسل السوق الحرة
    انطلاق تصوير مسلسل السوق الحرة
    نجوم الفن يحتفلون بانطلاق مسلسل السوق الحرة (1)

نشر الفنان حسام داغر صورًا من كواليس مسلسل "السوق الحرة" عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وعلق داغر قائلاً: "الحمد لله انطلاق تصوير مسلسل "السوق الحرة"، البطولة مع حبايبي محمد رضوان، محمد ثروت، ويزو، هالة فاخر، محمود الليثي، والعديد من ضيوف الشرف، إنتاج ستارز ميديا شيرين مجدي، تأليف هشام يحيى، وإخراج المبدع شادي علي".

وأضاف: "نوعدكم بجرعة كبيرة من الكوميديا والضحك الجميل في رمضان القادم، نسأل الله العظيم التوفيق والسداد، رمضان كريم".

مسلسل السوق الحرة حسام داغر رمضان 2026

