إعلان

رمضان 2026.. جوري بكر تنضم لمسلسل "نون النسوة" بطولة مي كساب

كتب : نوران أسامة

04:12 م 21/12/2025

الفنانة جوري بكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة جوري بكر عن انضمامها لفريق مسلسل "نون النسوة" عبر موقع "انستجرام"، بطولة الفنانة مي كساب، والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026.

ويشارك في بطولة العمل كل من هبة مجدي، محمود عبدالمغني، أحمد الرافعي، محمد جمعة، إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

وكانت مي كساب أعلنت في بداية العام عن تأجيل مسلسلها "نون النسوة"، الذي كان من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2025.

يُذكر أن مي كساب تستعد أيضًا لعرض مسلسلها الجديد "اللعبة - الجزء الخامس"، الذي يشارك في بطولته شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، وأوتاكا.

اقرأ أيضًا:
بسمة داود تتألق مع زوجها هاني سرحان في حفل إبراهيم معلوف

تطورات الحالة الصحية لعازف العود هشام عصام بعد تعرضه لحادث سير

بعد يوم من عقد قرانه.. الفنان تامر مجدي يتعرض لأزمة صحية

"القصص" يفوز بالتانيت الذهبي كأفضل فيلم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية

جوري بكر مسلسل نون النسوة انستجرام مي كساب رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

مالي

- -
16:00

زامبيا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية