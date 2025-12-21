كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة جوري بكر عن انضمامها لفريق مسلسل "نون النسوة" عبر موقع "انستجرام"، بطولة الفنانة مي كساب، والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026.

ويشارك في بطولة العمل كل من هبة مجدي، محمود عبدالمغني، أحمد الرافعي، محمد جمعة، إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

وكانت مي كساب أعلنت في بداية العام عن تأجيل مسلسلها "نون النسوة"، الذي كان من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2025.

يُذكر أن مي كساب تستعد أيضًا لعرض مسلسلها الجديد "اللعبة - الجزء الخامس"، الذي يشارك في بطولته شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، وأوتاكا.

