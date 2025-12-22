طرحت منصة "يانجو بلاي" الملصق الدعائي (البوستر) والإعلان التشويقي لأحدث أعمالها الأصلية مسلسل "بطل العالم"، المقرر عرضه في شهر يناير.

المسلسل من بطولة عصام عمر وجيهان الشماشرجي، والنجم الكبير فتحي عبدالوهاب من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبدالحميد و بالشراكة مع ذا بلانت ستوديوز للمنتج طارق نصر.

الأكشن والمغامرة

تدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما والتشويق والإثارة على مدار ١٠ حلقات، ويمزج بين الأكشن والمغامرة وكوميديا الموقف. تحكي القصة عن شخصية صلاح، الذي ينتقل من الملاكمة إلى عالم الحراسة الشخصية ليلتقي بـ دنيا للبحث عن ميراثها وحمايتها من شر لورد الرهانات.

بطل أفريقيا

بعد خسارته بطولة العالم، يتحول صلاح بطل أفريقيا في الملاكمة إلى حارس شخصي يبحث عن فرصة ثانية. تتغير حياته تماماً حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثاً مخفياً وديوناً خطيرة لمحروق، ملك عالم الرهانات. ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات مشتعلة لكشف سر الثروة، وخلال الرحلة يستعيد البطل قوته ويجد طريقاً جديداً نحو الحب والخلاص.

النجوم

يضم مسلسل "بطل العالم" نخبة من النجوم: محمد لطفي، وأحمد عبدالحميد، وآدم النحاس، ومنى هلا مع ظهور خاص لـ الجيار والدولار.