شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها على السوشيال ميديا، مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "وترحساس 2".

ونشرت هيدي الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت فيه الفنانة غادة عادل، والفنانة إنجي المقدم، وكتبت: "من كواليس وتر حساس 2، انچي الطالبة المجتهدة و أنا غادة مدينها رغي".

يُذكر أن الجزء الأول من وتر حساس عُرض عام 2024، ودارت أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول قضية الخيانة الزوجية وخبايا النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات (طبيبة، محامية، وموظفة). وتصاعدت وتيرة الأحداث بسبب الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور، خاصة بعد اتهامها له بالخيانة مع تشابك العلاقات بين الأطراف.

وشارك في بطولة الجزء الأول كل من: صبا مبارك، إنجي المقدم، نهال كمال نهدي، تميم عبده، عايدة فهمي، وأحمد جمال سعيد، وهو من تأليف أمين جمال ومينا بباوي، وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

