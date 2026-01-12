إعلان

بطريقة طريفة.. فتحي عبدالوهاب يروج لمسلسل "المداح 6"

كتب : منال الجيوشي

12:50 م 12/01/2026 تعديل في 04:25 م

فتحي عبدالوهاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

روج الفنان فتحي عبدالوهاب، للجزء السادس من مسلسل "المداح"، بطريقة طريفة، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

ونشر فتحي عبدالوهاب صورة بصحبة "صابر" - الشخصية التي يجسدها الفنان حمادة هلال في المسلسل- وعلق قائلا: "تنويه: صابر لم يكن على علم بوجود شخص آخر في الصورة".

وحققت الأجزاء الخمس من مسلسل المداح نجاحا كبيرا، وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم أبرزهم: خالد الصاوي، غادة عادل، لوسي، خالد سرحان، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، حنان سليمان، غادة طلعت، دنيا عبدالعزيز، جوري بكر، صبحي خليل.

ويشارك في الجزء الجديد من مسلسل "المداح ٦- أسطورة النهاية" عدد من النجوم أبرزهم: أيمن عزب، علاء مرسي، عمرو عبدالعزيز.

download

فتحي عبدالوهاب مسلسل المداح 6 فيسبوك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الفيضة الكبرى" تعاود ضرب الإسكندرية.. رياح عاتية وأمطار تغسل الشوارع- صور
أخبار المحافظات

"الفيضة الكبرى" تعاود ضرب الإسكندرية.. رياح عاتية وأمطار تغسل الشوارع- صور
فساتين بصيحة الظهر المكشوف.. 20 صورة للنجمات في حفل جولدن جلوب 2026
الموضة

فساتين بصيحة الظهر المكشوف.. 20 صورة للنجمات في حفل جولدن جلوب 2026

منافسات الكروس أوفر.. مقارنة بين كولراي وS05 بعد تخفيضات جيلي في يناير
أخبار السيارات

منافسات الكروس أوفر.. مقارنة بين كولراي وS05 بعد تخفيضات جيلي في يناير
الجنيه يعزز مكاسبه في نهاية التعاملات ويقفز لمستويات ما قبل تعويم 2024
أخبار البنوك

الجنيه يعزز مكاسبه في نهاية التعاملات ويقفز لمستويات ما قبل تعويم 2024
"الزوجات سبب الجلطات".. أردني يثير الجدل ويطلق رابطة دفاع عن الرجال
علاقات

"الزوجات سبب الجلطات".. أردني يثير الجدل ويطلق رابطة دفاع عن الرجال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)