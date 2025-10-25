محمد سلام في احتفالية "مصر وطن السلام" بحضور الرئيس السيسي
كتب- مروان الطيب:
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
تقام مساء اليوم السبت، الاحتفالية العالمية "مصر وطن السلام" وذلك بالعاصمة الإدارية الجديد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة نجوم الوسط الفني والغنائي، إلى جانب لفيف من المسؤولين والقيادات السياسية.
وتضم الاحتفالية مجموعة من ألمع الفنانين، من بينهم هشام ماجد، مصطفى غريب، محمد سلام، أحمد غزي، نور النبوي، يوسف عمر، ومصطفى عماد.
وشهد الحفل عرض مسرحي ظهر خلاله الفنان محمد سلام بعد غياب عن الظهور الفني والإعلامي.
اقرأ أيضا:
أول رد من منة شلبي على زواجها من المنتج أحمد الجنايني
بعد تداول الشائعات.. حقيقة انفصال حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح