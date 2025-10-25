محمد سلام في احتفالية "مصر وطن السلام" بحضور الرئيس السيسي

فرقة آدم المسرحية تقدم "يوم عادي جدًا" على مسرح الحياة.. الخميس القادم

تقام مساء اليوم السبت، الاحتفالية العالمية "مصر وطن السلام" وذلك بالعاصمة الإدارية الجديد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة نجوم الوسط الفني والغنائي، إلى جانب لفيف من المسؤولين والقيادات السياسية.

وتضم الاحتفالية مجموعة من ألمع الفنانين، من بينهم هشام ماجد، مصطفى غريب، محمد سلام، أحمد غزي، نور النبوي، يوسف عمر، ومصطفى عماد.

وشهد الحفل عرض مسرحي ظهر خلاله الفنان محمد سلام بعد غياب عن الظهور الفني والإعلامي.

