ننشر الحصر العددي لدائرة بندر ومركز المنيا (فيديو وصور)

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الأولى بمحافظة المنيا ومقرها بندر المنيا نتائج الحصر العددي بعد انتهاء أعمال الفرز.

وأسفر الحصر العددي عن التالي:

إجمالي من لم حق تصويت: 712246

عدد من أدلوا بأصواتهم: 116416

إجمالي الأصوات الصحيحة : 109948 صوتاً

الأصوات الباطلة 6468

وحصل على أعلى الأصوات 6 مرشحين للمنافسة على ثلاثة مقاعد وهم:

علي بدوي 25564

سيد أبو بريدعه 24025

أندرو أبو بيلاطس 20421

أحمد حسين الصياد 18975

محمود شكل 16415

علاء السبيعي 16359

وأكدت اللجنة أن ما أعلنته يمثل حصرًا عدديًا فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلانًا للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.