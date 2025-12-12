ننشر الحصر العددي لدائرة بندر ومركز المنيا (فيديو وصور)
كتب : جمال محمد
انتخابات المنيا
أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الأولى بمحافظة المنيا ومقرها بندر المنيا نتائج الحصر العددي بعد انتهاء أعمال الفرز.
وأسفر الحصر العددي عن التالي:
إجمالي من لم حق تصويت: 712246
عدد من أدلوا بأصواتهم: 116416
إجمالي الأصوات الصحيحة : 109948 صوتاً
الأصوات الباطلة 6468
وحصل على أعلى الأصوات 6 مرشحين للمنافسة على ثلاثة مقاعد وهم:
علي بدوي 25564
سيد أبو بريدعه 24025
أندرو أبو بيلاطس 20421
أحمد حسين الصياد 18975
محمود شكل 16415
علاء السبيعي 16359
وأكدت اللجنة أن ما أعلنته يمثل حصرًا عدديًا فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلانًا للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.