خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة - بينها القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة بمناطق سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة من اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه توجد فرص سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء، على فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة، أيضًا سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وحول القاهرة، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى تشهد وخليج السويس سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30%.

