إعلان

خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة - بينها القاهرة

كتب : محمد نصار

09:00 ص 12/12/2025

سقوط الأمطار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة بمناطق سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة من اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه توجد فرص سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء، على فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة، أيضًا سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وحول القاهرة، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى تشهد وخليج السويس سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30%.

اقرأ أيضًا:

بسبب التصدير للصين.. نقيب البيطريين: عندنا ندرة شديدة في "الحمير"

قبل جولة الإعادة.. وفاة النائب أحمد جعفر مرشح مستقبل وطن عن حدائق القبة

نتيجة فحص التظلمات في مسابقة وظائف معلم مساعد اللغة العربية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط الأمطار هيئة الأرصاد الجوية رياح أمطار شبورة برودة درجات الحرارة الطقس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟