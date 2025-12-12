مباريات الأمس
"آخرهم ظهر مع صلاح".. أبناء لاعبين تركوا المستطيل الأخضر واتجهوا إلى التمثيل"

كتب : مصطفى الجريتلي

04:39 ص 12/12/2025
    نجل أحمد نبيل مانجا (6) (1)
    نجل أحمد نبيل مانجا (2) (1)
    نجل أحمد نبيل مانجا (1) (1)
    نجل أحمد نبيل مانجا (4) (1)
    نجل أحمد نبيل مانجا (2) (1) (1)
    نجل أحمد نبيل مانجا (3) (1) (1)
    نجل أحمد نبيل مانجا (4) (1) (1)
    نجل أحمد نبيل مانجا (1) (1) (1)
    نجل أحمد نبيل مانجا (5) (1)
    أحمد صلاح حسني
    جنازة والد الفنان أحمد صلاح حسني (2)
    أحمد صلاح حسني في جنازة تامر فتحي (1)
    أحمد صلاح حسني
    أحمد صلاح حسني
    أحمد صلاح حسني
    أحمد صلاح حسني
    أحمد صلاح حسني
    هشام سليم من أحد اللقاءات التلفزيونية
    هشام سليم
    هشام ووالده صالح سليم
    هشام سليم من كواليس فيلم إمبراطورية م
    هشام سليم ويسرا
    شريهان مع الراحل هشام سليم

ليس بالضرورة أن يكون "ابن الوز عوام" فهناك من لم يستمر في مجال والده أو تركه واتجه لمجال آخر وهو ماحدث مع عدد من لاعبي كرة القدم المصريين.

أبناء لاعبين تركوا المستطيل الأخضر واتجهوا إلى التمثيل

مالك أحمد نبيل مانجا

كان آخر من خالف والده في مجال كرة القدم بمصر الطفل مالك الذي ظهر بالإعلان الأخير لمحمد صلاح لصالح إحدى شركات المياه الغازية.

مالك هو نجل لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق أحمد نبيل مانجا ويمارس الكرة ولكنه اكتسب شهرة من ظهوره بمنصات التواصل الاجتماعي كما يشارك بالعديد من الإعلانات.

أحمد صلاح حسني

أحمد صلاح حسني سار في البداية على درب والده نجم الأهلي الراحل صلاح حسني ولكنه اتجه بعد فترة من احترافه للكرة للتمثيل.

هشام صالح سليم

الفنان الراحل هشام سليم هو نجل أسطورة الأهلي الراحلة صالح سليم ولكنه لم يتجه إلى المستطيل الأخضر بل للفن والتمثيل.

مالك نبيل مانجا أحمد صلاح حسني صالح سليم نبيل مانجا إعلان محمد صلاح هشام سليم أبناء لاعبين اتجهوا للتمثيل

