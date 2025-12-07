جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

قالت الفنانة مي عمر إنها تواصل الفترة الحالية العمل على مسلسل الست موناليزا، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2026، ويتكون من 15 حلقة وسوف يشاهده الجمهور على قناة mbc مصر.

وتابعت في جلسة حوارية أقامها مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم الأحد 7 ديسمبر: "الست موناليزا إن شاء الله يعجب الناس، وفيه عندي فيلم شمشمون ودليلة مع أحمد العوضي المفروض ينزل عيد صغير أو كبير، فيلم أكشن كوميدي، وعندي فيلم الغربان بقالنا بنصور فيه 3 سنين، ومش عارفة هينزل امتى، هو تاريخي حربي، وعملت فيه مجهود كبير، طالعة بحارب فيه وبستخدم سيفين".

وعن الصعوبات التي واجهتها في تصوير الغربان، أوضحت "قعدت أتدرب كتير وكنا بنصور في الفيوم كل يوم أسافر في ساعتين وأرجع في ساعتين وبيحتاج مكياج معين، انتهينا من التصوير وواخد وقت وجرافيك كتير".

ورفضت الكشف عن تفاصيل مسلسل "الست موناليزا": "فيه مشاعر كتير جدا جدا، مش هعرف أقول أي حاجة عليه، هو بيقدم حياة الست موناليزا اللي هي إيه مش هينفع أقولها، هي رحلة حلوة، هتعجب الناس 15 حلقة على إم بي سي".

مي عمر تشارك في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل الست موناليزا، وتنتظر طرح فيلمها الغربان والذي استغرق التحضير له وتصويره أكثر من ثلاثة أعوام.