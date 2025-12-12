ننشر نتيجة الحصر العددي لدائرة بندر ومركز ملوي بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

أعلنت اللجنة العامة للدائرة الخامسة بمحافظة المنيا، ومقرها بندر ومركز ملوي عن نتائج الحصر العددي عقب انتهاء أعمال الفرز.

وجاءت نتائج الحصر العددي كالتالي:

عدد من لهم حق التصويت: 623599 ناخباً.

عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم: 103608 ناخبين.

الأصوات الصحيحة: 96646 صوتًا.

الأصوات الباطلة: 69646 صوتًا.

وحصل 6 مرشحين على أعلى الأصوات للمنافسة على 3 مقاعد بالدائرة وهم:

وائل اسماعيل حسن 35436 صوتاً

محمد مصطفي كمال 25025 صوتاً

هيلا سلاسي ميخائيل 18655 صوتاً

أسامة عبد الشكور 17876 صوتاً

رياض عبد الستار 17628 صوتاً

حازم الدوري 15407 أصوات.

وأكدت اللجنة أن ما أعلنته يمثل حصرًا عدديًا فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلانًا للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.