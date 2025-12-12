يوم الرؤية.. موعد غرة شهر رجب 1447 فلكيًا

أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر رجب 1447هـ فلكيًا توافق يوم الأحد 21 ديسمبر 2025.

وقال المركز، في بيان، إن هلال شهر رجب يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 45 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 20/12/2025م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 10 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (8-14 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1-26 دقيقة) ما عدا أنقرة بتركيا التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس.

