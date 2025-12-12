ننشر الحصر العددي للدائرة الثالثة بالمنيا

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الثالثة بمحافظة المنيا " بني مزار ومغاغة والعدوة" الحصر العددي عقب انتهاء أعمال الفرز باللجان .

وجاءت نتائج الحصر العددي كالتالي:

من لهم حق التصويت: 120834

عدد الأصوات الصحيحة: 106629

الأصوات الباطلة : 14205

وحصل على أعلى الأصوات 8 ناخبين للمنافسة على 4 مقاعد وهم:

حسين حسني غيته صوتا 46691 صوتاً

محمود عبدالحفيظ صوتا 43720 صوتاً

حمادة محمد حلبي 37713 صوتاً

إيهاب عبدالعظيم جابر 30372 صوتاً

إيهاب خالد 37158 صوتاً

محمد فرغلي 30472 صوتا

أبو الفتوح الشحات 25931 صوتا

مصطف منتصر غزاوي 33922 صوتا

وأكدت اللجنة أن ما أعلنته يمثل حصرًا عدديًا فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلانًا للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.