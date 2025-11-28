تصوير- محمد معروف:

قالت الفنانة جهاد حسام الدين إنها تبحث عن الاختلاف والتنوع في الأدوار التي ستقدمها في الفترة المُقبلة، وذلك بعد نجاح دورها في مسلسل "كارثة طبيعية" والذي حقق نجاحا كبيرا، عند عرضه على منصة واتش إت- watch it.

وفي حوارها المصور مع "مصراوي"، تحدثت جهاد عن تقديمها دور شروق، مشيرة إلى أنها بدأت التصوير وهي رشيقة، وكانت تحتاج لارتداء بدلة معينة وتركيب بطن في مشاهد الحمل ومشاهد ما بعد الولادة، لتظهر بزيادة وزن، مضيفة "وأنا بصور نفسي اتفتحت على الأكل، كنت باكل بشكل مش طبيعي كإني حامل بجد"، تتابع ضاحكة "يمكن اتأثرت بشروق، بس خسيت بعدها الحمد لله".

وعن رأيها في ردود الفعل على الشخصية وهل ترى الجمهور متحامل على شروق، ويحملها كل النتائج: "ردود الفعل على شروق مش حساها متحاملة، فيه جزء كبير هزار والناس مندمجة في الحتة الكوميدية المكتوبة لشروق وأنها مندفعة وعلى طول بتغلط، وده نجاح اننا قدرنا نوصل الفكرة دي".

وتعليقا على مطالبة البعض بوجود جزء ثان، قالت "لحد دلوقتي لأ مفيش جزء تاني، معتقدش، العمل كان عايز يقول حاجة معينة وقالها، فهل فيه مجال نقول حاجة تاني؟ ده سؤال معنديش إجابة عليه، بس شعور حلو إن الناس عايزين جزء تاني".

تشير جهاد إلى أن شخصية شروق جعلت الأمر صعبا عليها في اختيار ما هو قادم: "إني ألاقي حاجات متنوعة عن مسلسل كارثة طبيعية، مش عايزة أعيد شروق قريب يمكن قدام بطريقة تانية أقدم حاجة زيها، وبحاول أقدم نفسي بعمل مختلف ودور مختلف، وده صعب".

وتعليقا على تقديمها خلال الفترة الماضية أدوار مختلفة، علقت "ده حصل بصعوبة، عشان أعمله بضطر أرفض حاجات وأقعد فترة ومشتغلش، عشان أغير النمط اللي اتحطيت فيه، وأتمنى إن بعد الدور ده على طول أروح لأماكن جديدة".

مسلسل كارثة طبيعية حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وحاز على إعجاب وإشادات عدد كبير من النقاد، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، على مدار 10 حلقات، وهو من تأليف أحمد عاطف فياض، إخراج حسام حامد، بطولة: محمد سلام، حمزة العيلي، جهاد حسام الدين، كمال أبو رية، إلى جانب ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، بينهم: محمد ممدوح، أحمد مكي، محمد فراج، خالد كمال، عماد رشاد.