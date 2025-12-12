انتخابات مجلس النواب 2025.. الحصر العددي للدائرة الرابعة في أسيوط

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة بمحافظة أسيوط، ومقرها مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم، الحصر العددي لأصوات الناخبين عقب انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، فيما لا يزال الإعلان الرسمي معلقًا على انضمام أصوات المصريين بالخارج.

وجاءت نتائج المرشحين بحسب الحصر العددي على النحو التالي: أمين فتحي أمين على طنطاوي 7,126 صوتًا، وعادل محمد حجازي أحمد 9,094 صوتًا، وعلاء الدين خيرالله محمد 7,434 صوتًا، ونشأت محمود عبدالعليم حسين، 2,105 أصوات، وأحمد أحمد شكر عثمان 7,664 صوتًا، والحسيني عيسي جلال أحمد 5,757 صوتًا، ومحمد جمال شاكر عثمان 12,220 صوتًا.

وشملت النتائج أيضا: وعبدالرحمن جمال عبدالعال محمد 5,121 صوتًا، وعلى علام محمد عبدالعال 1,207 صوتًا، وبسام فراج حماد محمد 4,208 صوتًا، وأحمد ايمن عبدالرحمن محمد 14,060 صوتًا، مكرم رمزي نخلة مخائيل 7,478 صوتًا، وأمير ثابت أحمد محمود 2,134 صوتًا، وعماد عنتر أحمد بخيت 7,686 صوتًا، وإيهاب محمد فوزي محمد 6,079 صوتًا.

كما شملت النتائج كلا من: همام عزوز أحمد موسى 1,575 صوتًا، وإيهاب سمعان فلى متياس 5,143 صوتًا، وعمران عثمان موسى عمران 11,417 صوتًا، وإبراهيم على عبدالعال بكري 1,609 صوتًا، وعبدالحميد عبدالعزيز عبدالحميد 7,885 صوتًا، وحماده أمام أحمد عطية حسين 1,296 صوتًا، وهاني عبدالعواض إسماعيل سيد 3,718 صوتًا، وأحمد أبوالحسن هاشم حسن 9,629 صوتًا، ومصطفى نصرالدين متولى محمد 1,264 صوتًا، ومحمد على عمر رشوان 14,661 صوتًا، وعبدالخالق موسى عبدالخالق 3,586 صوتًا.

وتُنتظر النتائج النهائية بعد ضم أصوات المصريين بالخارج، تمهيدًا لإعلان الأسماء الرسمية للفائزين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط توقعات بمنافسة قوية بين عدد من الأسماء البارزة.