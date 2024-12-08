مجدي الهواري يواصل الكشف عن بوسترات جديدة من "القصة الكاملة" استعدادًا لعرضها

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كتب- مروان الطيب:

يواصل المنتج والمخرج، مجدي الهواري، الكشف عن كتابة عدد من سيناريوهات مسلسل "القصة الكاملة" للكاتب سامح سند، الذي أعلن عن تعاقده معه مؤخرًا لتحويل مجموعته القصصية التي اشتهر بها عبر قناته على "يوتيوب"، إلى عمل درامي يجمع عدد كبير من الكتاب وسيتم عرضه خلال الفترة المقبلة.

وكشف مجدي الهواري، عن بوسترات تشويقية، تخص سيناريوهات جديدة لعدد من الكتاب تخص مجموعة "القصة الكاملة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، حيث كشف عن قصة بعنوان "ريا وسكينة" تأليف باسم شرف، وقصة أخرى بعنوان "خلود" تأليف حاتم حافظ.

احتفل صناع وفريق عمل مسلسل "القصة الكاملة" ببدء العملية الإنتاجية بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم 13 أكتوبر الماضي، وسط حضور عدد من الكتاب وهم السيناريست عمرو سمير عطاف، السيناريست محمد صلاح العزب، سمر طاهر، باسم شرف، علاء حسن، ومحمد إسماعيل أمين الذين سيشاركون في كتابتها، وكان المؤتمر بعنوان "القصة الكاملة" مستوحاة من قصص جرائم حقيقية، أغرب قصص البشر، وتم الإعلان عن الحلقات التي سيتم تحويلها لعمل درامي.

يذكر أن، آخر مشاركات المخرج مجدي الهواري كانت بمسلسل "دايمًا عامر" بطولة الفنان مصطفى شعبان وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2022.

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