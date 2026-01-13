إعلان

رمضان 2026.. محمد حاتم يجسد شخصية طبيب في "عرض وطلب"

كتبت- سهيلة أسامة:

05:45 م 13/01/2026

الفنان محمد حاتم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الفنان محمد حاتم، عن تفاصيل شخصيته التي يقدمها ضمن أحداث مسلسل "عرض وطلب"، في دراما رمضان المقبل.

ويقدم الفنان محمد حاتم شخصية طبيب، يكشف من خلالها تفاصيل حياته خارج نطاق المهنة، والصراعات التي يواجهها بين عمله وحياته الشخصية

ومن جانبه، قال محمد حاتم في لقاء مع قناة dmc: "أكتر حاجة شدتني في السيناريو إن مفيش حد صح ومفيش حد غلط، الشخصية ممكن تبقى دكتور ناجح جدًا، وفي نفس الوقت عنده أسرة ومشاكل وصراعات إنسانية".

مسلسل "عرض وطلب" بطولة: سلمى أبو ضيف، علي صبحي، سماح أنور، مصطفى أبو سريع، انتصار، علاء مرسي، رحمة أحمد فرج، ومن إخراج عمرو موسى.

محمد حاتم مسلسلات رمضان عرض وطلب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شكر متبادل مع العميلة.. رينو تعلن انتهاء أزمة سيارة "كارديان المرشوشة"
أخبار السيارات

شكر متبادل مع العميلة.. رينو تعلن انتهاء أزمة سيارة "كارديان المرشوشة"
الأب ينكر والأم تؤكد:"قتلها جوعًا".. تجديد حبس والد "فتاة خزام" 15 يومًا
أخبار المحافظات

الأب ينكر والأم تؤكد:"قتلها جوعًا".. تجديد حبس والد "فتاة خزام" 15 يومًا
نغمة موبايله صوت بطة.. فيديو محرج لوزير الصحة الأمريكي بالبيت الأبيض
شئون عربية و دولية

نغمة موبايله صوت بطة.. فيديو محرج لوزير الصحة الأمريكي بالبيت الأبيض
شهد هزيمة الأهلي وفأل حسن.. من هو حكم مباراة مصر والسنغال؟
رياضة عربية وعالمية

شهد هزيمة الأهلي وفأل حسن.. من هو حكم مباراة مصر والسنغال؟
سعر الذهب اليوم يسجل قمة تاريخية.. وعيار 24 يتخطى 7 آلاف جنيه
اقتصاد

سعر الذهب اليوم يسجل قمة تاريخية.. وعيار 24 يتخطى 7 آلاف جنيه

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
التهديد الخفي على الإنترنت.. كيف تسرق هجمات التصيد بياناتك وتعرضها للبيع؟
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون