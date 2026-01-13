كشف الفنان محمد حاتم، عن تفاصيل شخصيته التي يقدمها ضمن أحداث مسلسل "عرض وطلب"، في دراما رمضان المقبل.

ويقدم الفنان محمد حاتم شخصية طبيب، يكشف من خلالها تفاصيل حياته خارج نطاق المهنة، والصراعات التي يواجهها بين عمله وحياته الشخصية

ومن جانبه، قال محمد حاتم في لقاء مع قناة dmc: "أكتر حاجة شدتني في السيناريو إن مفيش حد صح ومفيش حد غلط، الشخصية ممكن تبقى دكتور ناجح جدًا، وفي نفس الوقت عنده أسرة ومشاكل وصراعات إنسانية".

مسلسل "عرض وطلب" بطولة: سلمى أبو ضيف، علي صبحي، سماح أنور، مصطفى أبو سريع، انتصار، علاء مرسي، رحمة أحمد فرج، ومن إخراج عمرو موسى.