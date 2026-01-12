أعلنت "يانجو بلاي" عن المسلسلات التي من المقرر أن يشاهدها الجمهور على المنصة في رمضان 2026، وكشفت عن صور الأبطال بملابس الشخصيات التي يظهرون بها، والتي تكشف عن بعض ملامحهم.

وتعرض المنصة مسلسلات لكل من: هند صبري، ماجد الكدواني، أحمد أمين، عصام عمر، ويوسف الشريف. كما يشهد الموسم إطلاق أول إنتاج خليجي كويتي بعنوان "خطوات صغيرة".

تفاصيل المسلسلات

منّاعة

بطولة النجمة هند صبري، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة، ويشاركها في العمل كل من أحمد خالد صالح، محمد أنور، خالد سليم، رياض الخولي، كريم قاسم، مها نصار، أحمد شامي، هدى الإتربي، ميمي جمال.

النُص التاني

عودة لعبدالعزيز النص في مغامرات جديدة كوميدية، من بطولة أحمد أمين، بعد النجاح اللافت للموسم الأول.

يشارك في بطولة الموسم الثاني: أسماء أبو اليزيد، بسمة، صدقي صخر، ميشيل ميلاد، دنيا سامي، وعبد الرحمن محمد، ويشارك فيه كضيف شرف حمزة العيلي.

كان ياما كان

عمل كوميدي درامي من بطولة النجم ماجد الكدواني، في عمل درامي إنساني يعتمد على الحكايات المتشابكة والتجارب الإنسانية المختلفة.

يشاركه البطولة النجمة يسرا اللوزي، ريتال، يوسف عمر، جلا هشام ونهى عابدين.

عين سحرية

بطولة عصام عمر، في عمل درامي تشويقي يعتمد على الغموض والتحقيق.

المسلسل من بطولة باسم سمرة، محمد علاء، سماء إبراهيم، فاتن سعيد، عمر شريف وجنا الأشقر.

خطوات صغيرة

مسلسل كويتي، درامي اجتماعي عائلي من بطولة نخبة من النجوم: هبة الدري، حمد العماني، لمياء، ريم أرحمة، زينب بهمن، ومحمد الرمضان، حبيب غلوم وريان دشتي.

تدور أحداث المسلسل حول دراما مشوقة، يواجه الشخصيات تحديات معقدة فى الحب والحياة. من الخيانة والصراعات العائلية إلى الطموحات الزائفة وكل شخصية تخوض معركتها الخاصة فى سبيل البقاء والكرامة.

فن الحرب

مسلسل ينتمي إلى دراما الجريمة الشيقة، يتصدر بطولته النجم يوسف الشريف، شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم ودنيا سامي.