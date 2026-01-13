بعد نتفليكس.. عرض مسلسل "CYPHER" للمؤلف محمد سيد بشير على "PRIME"

ينتظر المؤلف محمد سيد بشير عرض أولى أعماله العالمية مسلسل CYPHER الأمريكي، على منصة PRIME، ويقدم خلاله تجربة درامية مختلفة تمزج بين التشويق والغموض بلمسات عربية، وذلك بعد 4 أعوام من طرحه على منصة نتفليكس.

تدور أحداث مسلسل CYPHER في 7 حلقات وتمزج بين الواقع والخيال العلمي، حول عالم سري تصطدم فيه التكنولوجيا المتقدمة مع النفوذ والسلطة، ضمن سلسلة من الألغاز وقائمة اغتيالات خطيرة يحاول فكها ويل سكوت، الذي يلعب دوره النجم العالمي مارتن دنجل وال.

من ناحية أخرى، يشارك المؤلف محمد سيد بشير في رمضان 2026، بمسلسل "الست موناليزا" مع الفنانة مي عمر، وتحت قيادة المخرج محمد علي، بمشاركة كوكبة من النجوم، وتدور أحداثه في 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على قناة MBC مصر.