إعلان

الفلسطيني إياد حوراني يشارك لأول مرة في دراما رمضان بمسلسل "تحت الحصار"

كتب - معتز عباس:

09:34 م 13/01/2026

الفنان الفلسطيني إياد حوراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفنان الفلسطيني إياد حوراني المشاركة في أولى تجاربه بالدراما المصرية، من خلال مشاركته في مسلسل "تحت الحصار"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

واستطاع إياد حوراني لفت الأنظار بموهبته وحضوره المميز في العديد من الأعمال الماضية، أهمها المشاركة في الفيلم العالمي Vanguard إلى جانب النجم العالمي جاكي شان.

كما شارك في بطولة فيلم "عمر" للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، وهو العمل الذي حقق نجاحًا دوليًا واسعًا ونال ترشيحات عالمية مميزة.

مسلسل تحت الحصار" بطولة منة شلبي، إياد نصار، كامل الباشا، إياد حوراني، تارا عبود، أدم بكري، وغيرهم، من تأليف عمار صبري، إخراج بيتر ميمي.

مسلسل "تحت الحصار"، تدور أحداثه حول القضية الفلسطينية وطرحها للجمهور من منظور إنساني عميق، مع تسليط الضوء على الدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني.

اقرأ أيضا..

"أبرزت حملها".. جلسة تصوير دانييلا رحمة في شهور الحمل الأخيرة مع زوجها ناصيف زيتون

نورهان منصور توثق رحلتها إلى إسطنبول وزيارة مسجد آيا صوفيا.. صور

إياد حوراني تحت الحصار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أجزاء من عظام بشرية".. قصة مقتل سيدة ودفنها أسفل المنزل بالإسماعيلية
حوادث وقضايا

"أجزاء من عظام بشرية".. قصة مقتل سيدة ودفنها أسفل المنزل بالإسماعيلية
بكى بسبب هتافات عنصرية ويلعب في إسرائيل.. من هو عبدالله سيك لاعب منتخب
رياضة عربية وعالمية

بكى بسبب هتافات عنصرية ويلعب في إسرائيل.. من هو عبدالله سيك لاعب منتخب
هل الفضائيين هم من بنوا الأهرامات؟.. زاهي حواس يحسم الجدل
أخبار مصر

هل الفضائيين هم من بنوا الأهرامات؟.. زاهي حواس يحسم الجدل
نورهان منصور توثق رحلتها إلى إسطنبول وزيارة مسجد آيا صوفيا.. صور
زووم

نورهان منصور توثق رحلتها إلى إسطنبول وزيارة مسجد آيا صوفيا.. صور
"اجتماع توروب".. 10 صور ترصد كواليس مران الأهلي الجماعي استعدادا لمواجهة
رياضة محلية

"اجتماع توروب".. 10 صور ترصد كواليس مران الأهلي الجماعي استعدادا لمواجهة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
توقعات الجماهير لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)