الفلسطيني إياد حوراني يشارك لأول مرة في دراما رمضان بمسلسل "تحت الحصار"

يستعد الفنان الفلسطيني إياد حوراني المشاركة في أولى تجاربه بالدراما المصرية، من خلال مشاركته في مسلسل "تحت الحصار"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

واستطاع إياد حوراني لفت الأنظار بموهبته وحضوره المميز في العديد من الأعمال الماضية، أهمها المشاركة في الفيلم العالمي Vanguard إلى جانب النجم العالمي جاكي شان.

كما شارك في بطولة فيلم "عمر" للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، وهو العمل الذي حقق نجاحًا دوليًا واسعًا ونال ترشيحات عالمية مميزة.

مسلسل تحت الحصار" بطولة منة شلبي، إياد نصار، كامل الباشا، إياد حوراني، تارا عبود، أدم بكري، وغيرهم، من تأليف عمار صبري، إخراج بيتر ميمي.

مسلسل "تحت الحصار"، تدور أحداثه حول القضية الفلسطينية وطرحها للجمهور من منظور إنساني عميق، مع تسليط الضوء على الدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني.

