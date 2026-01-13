تحدثت الفنانة انتصار عن المسلسلات التي من المقرر أن تطل بها على الجمهور في رمضان 2026، مشيرة إلى أنها تشارك في 4 أعمال، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه المذيع أحمد سالم.

وتحدثت عن مشاركتها في بطولة مسلسل فخر الدلتا، بطولة فنان صاعد وهو الممثل وصانع المحتوى أحمد رمزي بجانب حديثها عن مشاركتها في مسلسل علي كلاي بطولة الفنان أحمد العوضي.

وقالت انتصار "كلموني قالولي فيه حد جديد عاوزين نلتف حول التجربة ونطلعها إيه رأيك تقفي جنب المسلسل، قلت لهم طبعا يالا بينا الدور حلو وجميل، وسألوني عندك مشاكل تشتغلي مع حد جديد لأنك بتشتغلي في مسلسلات كبيرة مع نجوم كبار، قلت لهم لا خالص أهم حاجة يبقى الدور كويس مع جديد أو قديم، مين بدأ كبير كلنا بدأنا صغيرين وبدأنا بتجربة مشهد أو اتنين أو تلاتة، وفيه ناس وقفت جنبا، وإحنا واجبنا نقف مع اللي بعدنا".

وعن موهبة أحمد رمزي قالت: "بيتحلى بخفة الظل وعنده سرعة بديهة ودي من صفات الكوميديان وبالنسبة للشغل مجتهد ومركز ودي حاجة مهمة".

أما عن التعاون مع الفنان أحمد العوضي في مسلسل علي كلاي، قالت: "الحلقة مش هتكفي لو اتكلمت عنه هو مثال للإنسان.. إنسان وجدع وعنده رجولة وابن بلد وطيب ويسمع ويحتوي الناس اللي حواليه ودي صفات جميلة فيه كإنسان".

حول دورها في مسلسل علي كلاي، قالت: "بقدم حاجة جديدة والعمل جديد وفيه صراعات أسرية تدل على الطمع الإنساني داخل العيلة".

أما عن تقديمها لمعظم أدوارها دون مكياج مثل مسلسلي 80 باكو وإش إش، قالت: "من البداية مش شاغلني أبدًا إني أظهر حلوة، أنا بركز في الدور محتاج إيه، اللي بعمله هو الصح، لأن الغلط إن الممثل يقدم الشخصية بمكياج كامل لو الدور مش طالب كده، المفروض يقدم الدور زي ما هو".