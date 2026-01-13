قناة "CBC" تطرح فيديوهات دعائية لأبطال مسلسل "بطل العالم"

طرحت قناة "سي بي سي" بروموهات دعائية لمسلسل "بطل العالم"، المقرر عرضه يوم 18 يناير الجاري.

ونشرت "سي بي سي" برومو دعائي منفرد لبطل المسلسل عصام عمر عبر موقع "انستجرام"، وكتبت تعليق: "أنا ماخسرتش عشان ضعيف.. أنا خسرت عشان في حاجات أهم نكسبها، استنوا النجم عصام عمر في بطل العالم".

كما نشرت برومو أيضًا للفنان جيهان الشماشرجي، وعلقت: "لازم تأمني نفسك المحروق مش هيسيبك في حالك، استنوا النجمة جيهان الشماشرجي في بطل العالم".

تدور أحداث مسلسل "بطل العالم"، حول رحلة صلاح الحريف، بطل أفريقيا في الملاكمة، الذي يجد نفسه في عالم حراسة الأفراد (الجاردات) بعد خسارته لقب بطولة العالم، بحثًا عن فرصة ثانية.

مسلسل بطل العالم مكون من 10 حلقات، بطولة عصام عمر، جيهان الشماشرجي، فتحي عبد الوهاب، أحمد عبد الحميد، محمد لطفي، آدم النحاس، ومنى هلا، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبد الحميد، إنتاج طارق نصر، والمقرر عرضه أيضًا على منصة يانجو بلاي يوم ١٨ يناير.

اقرأ أيضا..

درة تكشف عن صور جديدة من احتفالها بعيد ميلادها

أشرف عبد الباقي يصل العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده"