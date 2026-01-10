أولى أغانيها في 2026.. أنغام تطرح أغنية جديدة بعنوان "الحب حالة"

كتب - معتز عباس:

حققت النجمة أنغام نجاحًا كبيرا بمجرد طرحها اليوم أغنية "الحب حاله"، على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب وباقي منصات الموسيقى المختلفة.

نالت الأغنية على رد فعل إيجابي من الجمهور عبر موقع يوتيوب، من الجمهور وجاءت التعليقات "جميلة روعة أوي"، "سمعتها في الحفلة تجنن"، "مفيش زي صوتك"، "الله عليكي يا صوت مصر"، "مفيش في حلاوة صوتك".

أطلقت أنغام أغنية "الحب حالة"، كلمات والحان روزام ، تسجيل الموسيقى في أمريكا مع الموزع العالمي ، Cheche Alara، ميكس وماستر طارق مدكور ، كما تم تسجيل الموسيقى في ستوديو، East West Studios, Los.

يذكر أن المطربة أنغام أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا في المملكة العربية السعودية، احتفالًا بليلة رأس السنة 2026.

بدأ حفل أنغام بقيادة الموسيقار هاني فرحات،والمذاع على قناة "ام بي سي مصر"، وقدمت باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة، "هو انت مين"، "سانده عليك"،"اسكت"، "خليني شوية معاك"، "لا تهچي"، تلاقينا"، "اتجاه واحد"، "تيجي نسيب"، "لوحة باهتة".

وشاركت المطربة العالمية توني بركستون المطربة أنغام تقديم أغنية ضمن الحفل الغنائي المقام حاليًا في الرياض بمناسبة ليلة رأس السنة والمذاع على قناة "ام بي سي مصر".