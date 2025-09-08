كتب معتز عباس:

روجت الفنانة أنغام، أول حفلاتها الغنائية بعد تعافيها من الوعكة الصحية التي ألمت بها مؤخرًا، وعودتها من ألمانيا عقب إجرائها عملية جراحية طارئة.

وأعلنت أنغام إحيائها حفلًا غنائيًا ضخمًا في لندن، المقرر إقامته يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري.

ونشرت أنغام مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "بعد رحلة صعبة اجتازتها بالإيمان وقوة الدعاء تعود أنغام لتقف على واحد من أعظم المسارح العالمية رويال ألبرت هول بلندن، يوم 23 سبتمبر، في أمسية موسيقية لن تتكرر.. إنها ليست مجرد حفلة، بل لحظة لقاء طال انتظارها.. ليلة تكتب سطورًا جديدة في حكاية فنانة غيّرت وجدان أجيال كاملة، أنغام تدعوكم من القلب.. لتشاركوها هذه العودة الاستثنائية، وتكونوا جزءًا من أمسية خالدة تبقى في الذاكرة إلى الأبد".

وقالت أنغام، في رسالة صوتية عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام: "حبايبي الغاليين وحشتوني، جمهوري الغالي مبسوطة ومشتاقة جدًا للقائكم في حفل رويال ألبرت هول في لندن يوم 23 سبتمبر، وحشتوني.. أنغام".

تفاعل الجمهور مع الاعلان، وجاءت التعليقات، كالتالي: "صوت مصر الغالي"، وحشتينا بجد"، "وحشتينا يا صوت مصر"، "في انتظارك يا فنانة"، "وحشتينا قد الدنيا".

تعاقدت المطربة أنغام، على تقديم حفلين في الكويت، وذلك ضمن خطتها للعودة بقوة إلى نشاطها الفني، وذلك بعد خضوعها لجراحة لاستئصال جزء من البنكرياس في ألمانيا.

وتقيم أنغام، حفلتيها على المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، يومي 27 و28 نوفمبر المقبل.

اقرأ أيضا..

زوجة إبراهيم شيكا: "محمد رمضان إداني ربع مليون جنيه واشتريت بيهم تُربة"