أول حفل غنائي لـ أنغام بعد شفائها من الوعكة الصحية.. (صور وفيديو)

أحيت المطربة أنغام أولى حفلاتها الغنائية، في القاعة الملكية بمسرح "ألبرت هول" الإنجليزي الشهير، بـ لندن، بعد شفائها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا.

يُمثل الحفل خطوة أساسية في عودة أنغام إلى الساحة الفنية، حيث كان فرصة لها لتقدير حب ودعم جمهورها الذي ساهم بشكل كبير في تخطيها لأزمتها الصحية.

ووصلت أنغام، إلى العاصمة الإنجليزية لندن، صباح أمس الإثنين، بصحبة نجلها، ومديرة أعمالها راندا رياض

وتقدم أنغام، أغانيها بمشاركة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، في أول ظهور لها بعد تعرضها لوعكة صحية صعبة.

