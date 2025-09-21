بعد طرح "سيبتلي قلبي".. أنغام تدخل قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا

الليلة.. فرقة عبدالحليم نويرة تقدم مختارات من زمن الفن الجميل على مسرح

كتب- مصطفى حمزة:

دخلت المطربة أنغام، قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا في موقع يوتيوب، بعد طرحها أغنية "سيبتلي قلبي".

وحققت الأغنية ما يزيد عن 192 ألف مشاهدة، ووصلت إلى المركز السادس في القائمة، بعد يومين من طرحها عبر قناة أنغام الرسمية.

وتعاونت أنغام، في أغنية "سيبتلي قلبي"، للمرة الأولى مع الشاعر تامر حسين، وهي من ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، وماستر طارق مدكور، وتولى إخراج الكليب المخرج عادل جمال.

وتعد "سيبتلي قلبي" الأغنية الأولى التي تطرحها المطربة أنغام، عقب تعافيها من أزمتها الصحية، وخضوعها لجراحة في البنكرياس.

وتستعد المطربة أنغام، لتقديم حفلها المقام في القاعة الملكية بالمسرح الإنجليزي الشهير "ألبرت هول"، مساء الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر، برعاية الهيئة العامة للترفيه.

وأعلنت قناة mbc مصر، عبر صفحتها على موقع "إكس"، عن بث الحفل، وكتبت "برعاية الهيئة العامة للترفيه أولى حفلات صوت مصر النجمة الكبيرة أنغام في أعرق المسارح العالمية بلندن — رويال ألبرت هول، انتظرونا الثلاثاء، 9 مساءً بتوقيت القاهرة على mbc مصر".

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بحسب الموقع الرسمي للحجز، بين 78، ومن 100 إلى 255، وما بين 300 و400 جنيه إسترليني.

اقرأ أيضا

"الكرسي شبك في البنطلون".. محمد الصاوي يروي موقفًا محرجًا تعرض له أمام الجمهور (فيديو)





مي كمال الدين تكشف لأول مرة تفاصيل زواجها من أحمد مكي: استمر 3 سنوات ولم يكن سرًا (فيديو)



