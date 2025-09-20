أنغام تطرح أغنية "سيبتلي قلبك" بعد وعكتها الصحية

كتب- مروان الطيب:

طرحت النجمة أنغام أحدث أغانيها هذا العام بعنوان "سيبتلي قلبك"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتمثل أغنية "سيبتلي قلبك" عودة قوية لأنغام بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، استدعت سفرها إلى الخارج لتلقي العلاج.

وكانت نشرت أنغام برومو الأغنية وكتبت: " سيبتلي قلبي، النهاردة الساعة ٦ مساءً على يوتيوب وجميع المنصات، كلمات: تامر حسين، ألحان: عزيز الشافعي، موسيقى: نادر حمدي".

وحازت الأغنية على إعجاب جمهورها وعلقوا: "أنغام الذوق الذي لا يختلف عليه اتنين، مفيش حاجة مفرحاني أكتر من ان حبيبتي عدت المحنة ورجعتلنا بالسلامة، حمدلله علي سلامتك يا حبيبتي، الأغنية ولا غلطه بجدد، انغام كل مابتكبر كل ماقيمتها بتزيد، فرقت بكتير عن المطربات اللي ابتدوا معاها، في راي هي رقم واحد بلا منازع وهي تستحق لانها تعبت واجتهدت علشان توصل ل ده وواضح اوي انها كانت مخططة لكده من بدايتها، تستحق لقب صوت مصر وسلطانة الشرق".

يذكر أن أنغام تستعد لإحياء حفل غنائي استثنائي يوم 23 سبتمبر الجاري على مسرح قاعة رويال ألبرت الملكية في لندن، وسط حضور جماهيري كبير.

