الخميس.. الأوبرا تحيي ذكرى رحيل بليغ حمدي في الإسكندرية

09:00 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

بليغ حمدي

كتبت- منى الموجي:

ضمن خطط الاحتفاء برموز وأعلام الموسيقى والغناء، تحيي وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي في حفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي.

الحفل يقوده المايسترو الدكتور محمد الموجي، وذلك في التاسعة مساء الخميس 4 سبتمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية ".

يضم البرنامج باقة من مؤلفات الموسيقار الراحل، التي شكلت جزءاً أصيلاً من وجدان الجمهور المصري والعربي، منها: خسارة خسارة، على حسب وداد، مداح القمر، طاير يا هوا، مستنياك، قولوا لعين الشمس، يؤديها محمد الخولي، ياسر سعيد، أحمد رجب، يمنى حسن، آلاء أيوب، ولاء طلبة .

