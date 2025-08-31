إعلان

بصوت "الكينج" محمد منير.. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "ضي.. سيرة أهل الضي"

06:15 م الأحد 31 أغسطس 2025

كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المنتجة لـ"ضي.. سيرة أهل الضي" عن الأغنية الدعائية للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتحمل الأغنية صوت "الكينج" النجم الكبير محمد منير، والذي يحل ضيف شرف أيضًا على الفيلم، وهي من ألحان إيهاب عبدالواحد وكلمات مصطفى حدوتة ومن توزيع يوفل وستيفن سدراك.

ويسلط فيلم ضي الضوء على قصة إنسانية تتمحور حول قوة الحلم وقدرة الفن على تجاوز المحن والصعوبات في الحياة، وتعكس أجواء الصمود والأمل.

ويشارك في بطولة فيلم ضي: أسيل عمران، بدر محمد، إسلام مبارك، وحنين سعيد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم: محمد منير، أحمد حلمي، محمد ممدوح، تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.

