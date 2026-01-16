"أشرقت وجودي ومهند".. من سيكون صاحب لقب الموسم السادس من THE VOICE؟

شهدت حلقة التصفيات نصف النهائية بين 3 مشتركين في كل فريق من الفرق الثلاثة، ببرنامج ذا فويس منافسة كبيرة، أثبتوا جميعا أنهم يستحقون بجدارة أن يتوجوا باللقب، لكن قوانين البرنامج تفرض تأهل مشترك واحد فقط إلى التصفيات النهائية، وبالتالي عليهم التنافس مرة أخرى لاكتشاف من منهم سيتأهل وينافس على اللقب في الحلقة الختامية على من برنامج "The Voice" على MBC1 و"MBC العراق" و"MBC شاهد".

وفي هذه المرحلة لن يكون للمدرب حق اختيار المتأهل في فريقه، بل سيتولى المدربان الآخران مهمة التصويت، ليحسما بالتالي الجدل، هكذا، لن تختار رحمة من يتأهل إلى النهائي في فريقها، بل يقوم بذلك أحمد وناصيف، وكذلك يقع اختيار المشترك المتأهل إلى النهائي في فريق ناصيف على كل من رحمة وأحمد، ثم يختار ناصيف ورحمة المتأهل إلى النهائي في فريق أحمد.

وكشف مقدم البرنامج ياسر السقاف أن المدربين سيقومون بالتصويت لصالح الموهبة، ومن ينال من بينهم أعلى درجة ينافس على اللقب، كما أشار السقاف إلى أن كل مشترك يصل إلى الحلقة الختامية يحصل تلقائياً على مبلغ 20 ألف دولار أميركي مقدمة من تطبيق ويغو، على أن يحصل الفائز باللقب على سيارة ماركة BYD E6.

وكانت البداية مع فريق أحمد، وفيه كان القرار لناصيف ورحمة، فقد حصل أحمد عطية على مجموعة نقاط 9.6، وجلس على كرسي أحمد سعد، ولم يتمكن محمد العمرو من كسر هذا الرقم، فخرج تلقائياً، ثم كسره مهند الباشا بحصوله على مجموع نقاط بلغ 9.7، ليصبح هو المتأهل الرسمي عن فريق أحمد.

وانتقلت المنافسة بعد ذلك إلى فريق رحمة، حيث حصل عناني على نقاط بلغت 9.4 وجلس على كرسي رحمة، قبل أن تخطفه منه جودي شاهين بحصولها على 9.7، وتحافظ على الكرسي إثر حصول محمود السناني على نسبة أقل منها، وستكون هي مرشحة رحمة في الحلقة النهائية. أما فريق ناصيف، فقد حصل فيه حسن خلف على 9.4 وأحمد العوادي على 9.6 ثم تمكنت أشرقت من التفوق على الإثنين بحصولها على 9.8.

وسيكون المتنافسون على اللقب في الموسم السادس من البرنامج هم أشرقت من مصر وجودي شاهين من سوريا، ومهند الباشا من السعودية، وواحد منهم فقط سيتوج باللقب ويحصل على سيارة ماركة BYD E6.