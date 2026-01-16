إعلان

"أشرقت وجودي ومهند".. من سيكون صاحب لقب الموسم السادس من THE VOICE؟

كتب : سهيلة أسامة

02:00 ص 16/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    MBC1 MBC MASR MBC IRAQ MBC 5- THE VOICE- SEMI FINAL- RAHMA RIADH % JOUDI SHAHIN
  • عرض 4 صورة
    MBC1 MBC MASR MBC IRAQ MBC 5- THE VOICE- SEMI FINAL- NASSIF ZEYTOUN & ASHRAQT
  • عرض 4 صورة
    MBC1 MBC MASR MBC IRAQ MBC 5- THE VOICE- SEMI FINAL- AHMED SAAD &MOHANUD ALBASHA

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت حلقة التصفيات نصف النهائية بين 3 مشتركين في كل فريق من الفرق الثلاثة، ببرنامج ذا فويس منافسة كبيرة، أثبتوا جميعا أنهم يستحقون بجدارة أن يتوجوا باللقب، لكن قوانين البرنامج تفرض تأهل مشترك واحد فقط إلى التصفيات النهائية، وبالتالي عليهم التنافس مرة أخرى لاكتشاف من منهم سيتأهل وينافس على اللقب في الحلقة الختامية على من برنامج "The Voice" على MBC1 و"MBC العراق" و"MBC شاهد".

وفي هذه المرحلة لن يكون للمدرب حق اختيار المتأهل في فريقه، بل سيتولى المدربان الآخران مهمة التصويت، ليحسما بالتالي الجدل، هكذا، لن تختار رحمة من يتأهل إلى النهائي في فريقها، بل يقوم بذلك أحمد وناصيف، وكذلك يقع اختيار المشترك المتأهل إلى النهائي في فريق ناصيف على كل من رحمة وأحمد، ثم يختار ناصيف ورحمة المتأهل إلى النهائي في فريق أحمد.

وكشف مقدم البرنامج ياسر السقاف أن المدربين سيقومون بالتصويت لصالح الموهبة، ومن ينال من بينهم أعلى درجة ينافس على اللقب، كما أشار السقاف إلى أن كل مشترك يصل إلى الحلقة الختامية يحصل تلقائياً على مبلغ 20 ألف دولار أميركي مقدمة من تطبيق ويغو، على أن يحصل الفائز باللقب على سيارة ماركة BYD E6.

وكانت البداية مع فريق أحمد، وفيه كان القرار لناصيف ورحمة، فقد حصل أحمد عطية على مجموعة نقاط 9.6، وجلس على كرسي أحمد سعد، ولم يتمكن محمد العمرو من كسر هذا الرقم، فخرج تلقائياً، ثم كسره مهند الباشا بحصوله على مجموع نقاط بلغ 9.7، ليصبح هو المتأهل الرسمي عن فريق أحمد.

وانتقلت المنافسة بعد ذلك إلى فريق رحمة، حيث حصل عناني على نقاط بلغت 9.4 وجلس على كرسي رحمة، قبل أن تخطفه منه جودي شاهين بحصولها على 9.7، وتحافظ على الكرسي إثر حصول محمود السناني على نسبة أقل منها، وستكون هي مرشحة رحمة في الحلقة النهائية. أما فريق ناصيف، فقد حصل فيه حسن خلف على 9.4 وأحمد العوادي على 9.6 ثم تمكنت أشرقت من التفوق على الإثنين بحصولها على 9.8.

وسيكون المتنافسون على اللقب في الموسم السادس من البرنامج هم أشرقت من مصر وجودي شاهين من سوريا، ومهند الباشا من السعودية، وواحد منهم فقط سيتوج باللقب ويحصل على سيارة ماركة BYD E6.

ذا فويس the voice

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران

نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
شئون عربية و دولية

نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
"تصغره ب 14 عاما".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة ساديو ماني
مصراوي ستوري

"تصغره ب 14 عاما".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة ساديو ماني

23 صورة لأجمل لحظات عماد متعب مع زوجته وبناته
مصراوي ستوري

23 صورة لأجمل لحظات عماد متعب مع زوجته وبناته

بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة
أخبار مصر

بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات