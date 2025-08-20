كتبت- منى الموجي:

تتواصل فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة علاء عبدالسلام، وشهد مسرح المحكى مساء اليوم الأربعاء 20 أغسطس أمسيتين متتاليتين .

في تمام العاشرة مساءً، صعد النجم إيهاب توفيق على المسرح، وقدم أغنيته "سحراني ليل ونهار"، ووجه التحية للجمهور قائلا "وحشتوني جدا، منورين القلعة، وإن شاء الله نقضي وقت حلو مع بعض، وبنشكر وزارة الثقافة ووزارة السياحة، ويا رب نكون مع بعض كل سنة".

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أعماله الغنائية الشهيرة منها: عامل عاملة، أحلى منهم، مشتاق، على كيفك ميل، هدى القمر، بحبك يا أسمراني، الله عليك يا سيدي، حد شافنا، تترجى فيا، ملهمش في الطيب، مراسيل، على كيفك ميل، قدك، السهرة جامدة .

وسبقه في الثامنة مساءً أمسية لفرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية تقام بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وضمت لوحات حركية من الفلكلور الشعبي على أنغام مختارة من الأغاني التراثية والوطنية، منها: فلسطين انتي الروح، ماج المرج، يا طلة خيلنا، عالقهوجي، شيل شيل، على هذه الأرض، دمي فلسطيني.