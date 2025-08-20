كتبت- منى الموجي:

أعلنت وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، عن فتح باب التسجيل للراغبين في الاشتراك بالمسابقة المصاحبة لفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 والذي يديره المايسترو تامر غنيم ويقام في الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر المقبل .

وأكد الدكتور علاء عبدالسلام رئيس الأوبرا والمهرجان، في بيان صحفي، أن المسابقة المصاحبة للدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، تهدف إلى دعم المواهب الشابة وتعزيز الإبداع الموسيقي العربي، مع التركيز على إحياء التراث، مشيراً أن الفعاليات تسعى لتعزيز مكانة الموسيقى العربية كجسر ثقافي يجمع فناني الأمة ويحافظ على أحد مفردات الهوية .

وأوضح المايسترو تامر غنيم مدير المهرجان والمؤتمر أن مسابقات تهدف إلى إتاحة الفرصة لاكتشاف ودعم المواهب الواعدة فى مجالات الغناء والعزف، مشيراً أنها هذا العام تضم 3 أفرع وهي كالتالي:

أولا: مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب للفئة العمرية من 17 إلى 40 عاماً، ويشترط فيها إرسال فيديو لا تتجاوز مدته 3 دقائق من المتقدمين مع سداد الرسوم الرمزية المقررة قيمة الإشتراك بالمسابقة، وخلالها يؤدي المتسابق في المرحلة الأولى أحد أعمال "كوكب الشرق" أم كلثوم بالإضافة إلى أغنية من اختياره ويحصل الفائز الأول على جائزة قدرها 50 ألف جنيه، الثاني 40 ألف جنيه، الثالث 30 ألف جنيه .

ثانيا: مسابقة التخت العربي للفئة العمرية من 18 إلى 45 عاماً على أن يكون التخت مكون من 5 إلى 7 عازفين ويقدم عملاً في أحد قوالب الموسيقى العربية (سماعي – لونجا) إلزاميا، بالإضافة إلى عمل آخر يختاره، مع سداد رسوم رمزية ويحصل التخت الفائز في هذه المسابقة على مبلغ 70 ألف جنيه .

ثالثا: مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للأطفال للفئة العمرية من 6 إلى 12 عاماً، ويشترط فيها إرسال المتقدمين فيديو مدته 3 دقائق بحد أقصى مع سداد الرسوم الرمزية المقررة قيمة الإشتراك بالمسابقة ويؤدي المتسابق في المرحلة الأولى أحد أعمال "كوكب الشرق" أم كلثوم إلى جانب أغنية من اختياره، ويحصل الفائز الأول على جائزة قيمتها 35 ألف جنيه، والثاني 30 ألف جنيه والثالث 25 ألف جنيه .

جدير بالذكر أن الأوبرا حددت 30 سبتمبر كموعد نهائي للتسجيل للمشاركة في المسابقات.