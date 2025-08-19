"رقص وفستان جريء".. 20 صورة لـ ميريام فارس من حفلها بالسويد

كتبت- نوران أسامة:

أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جدلًا واسعًا بعد مشاركتها صورًا جديدة من حفلها الأخير، الذي أقيم في دولة السويد ضمن فعاليات مهرجان ستوكهولم الثقافي.

وظهرت ميريام خلال الحفل وهي ترقص وتغني بإطلالة جريئة لفتت الأنظار، وارتدت فستانًا قصيرًا باللون البنفسجي، مصنوعًا من الدانتيل والجلد.

وحرصت ميريام فارس على إغلاق خاصية التعليقات على الصور التي نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام".

يذكر أن آخر أعمال ميريام فارس هي أغنية بعنوان "لحبيبي" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

