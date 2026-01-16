محمد رمضان يطرح أغنية "هو في زي محمد" على "يوتيوب" (فيديو)

طرح النجم محمد رمضان، منذ قليل، أحدث أغانيه الجديدة بعنوان "هو في زي محمد" عبر قناته على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان مصطفى تاج، وتوزيع كولبيكس بوي.

على جانب آخر، كان "رمضان"، أعلن عن مشاركته في حفل ختام كأس الأمم الإفريقية، الذي يقام الأحد المقبل بالعاصمة المغربية الرباط، قائلا عبر مقطع فيديو نشره عبر صفحته على "فيسبوك": "لماذا كل هذا الحزن لأن مصر ليست في نهائي كأس أمم أفريقيا؟.. فدعوني أقول لكم أن مصر في النهائي، فأنا مصري بهويتي ولهجتي ولوني المصري.. وأشارك في حفل ختام أمم إفريقيا، فقد اختاروا مصريا".