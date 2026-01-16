إعلان

محمد رمضان يطرح أغنية "هو في زي محمد" على "يوتيوب" (فيديو)

كتب- هاني صابر:

05:14 م 16/01/2026

محمد رمضان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرح النجم محمد رمضان، منذ قليل، أحدث أغانيه الجديدة بعنوان "هو في زي محمد" عبر قناته على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان مصطفى تاج، وتوزيع كولبيكس بوي.

على جانب آخر، كان "رمضان"، أعلن عن مشاركته في حفل ختام كأس الأمم الإفريقية، الذي يقام الأحد المقبل بالعاصمة المغربية الرباط، قائلا عبر مقطع فيديو نشره عبر صفحته على "فيسبوك": "لماذا كل هذا الحزن لأن مصر ليست في نهائي كأس أمم أفريقيا؟.. فدعوني أقول لكم أن مصر في النهائي، فأنا مصري بهويتي ولهجتي ولوني المصري.. وأشارك في حفل ختام أمم إفريقيا، فقد اختاروا مصريا".

محمد رمضان هو في زي محمد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أغرب 5 أطعمة حول العالم.. لن تتوقع شكلها وطعمها (صور)
علاقات

أغرب 5 أطعمة حول العالم.. لن تتوقع شكلها وطعمها (صور)
500 مليون طلب.. كأس العالم 2026 يحقق رقما صادما قبل انطلاقه
رياضة عربية وعالمية

500 مليون طلب.. كأس العالم 2026 يحقق رقما صادما قبل انطلاقه
آخر تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد العملية الجراحية
زووم

آخر تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد العملية الجراحية
حدث في 8 ساعات| الرئيس السيسي يفتتح مسجد العزيز الحكيم.. والبابا تواضروس
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| الرئيس السيسي يفتتح مسجد العزيز الحكيم.. والبابا تواضروس
مكافأة غير متوقعة.. رجل أعمال يوزع سبائك ذهبية على موظفيه
علاقات

مكافأة غير متوقعة.. رجل أعمال يوزع سبائك ذهبية على موظفيه

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان