أغنية "القمة" لـ سعد بارون تحصد أكثر من نصف مليون مشاهدة على"يوتيوب"

حصدت أغنية "القمة" للمطرب سعد بارون، أكثر من نصف مليون مشاهدة منذ طرحها على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات محمد الواصف، وألحان وتوزيع حسين سماح وماستر حسن العراقي، وإخراج النشمي.

وتقول بعض كلماتها: "القمة .. مو لإثنين، ما تتسع شخصين، القمة..للخيال، مو لأي بشر عادي، الفرق واضـح حيل، بين اليروض الخيل وبين الركبها وطاح بيناتهم وادي، اني أنا.. خيّالُها والخيلُ تَعرفُ صَولتي نشمي واحب القمة حيل، والقمة بيــتي.. ودولتي".

وأكد "بارون" في تصريحاته، أنه يواصل تحضيراته لأغنيته الجديدة، إذ يعكف حاليا على اختيار احدى الأغاني.

وأضاف، أنه استقر على طرح أغاني مستقلة بدلا من الألبومات، مؤكدا أنه يركز على أن تكون كل أغنية حدث منفرد لوحده.

يذكر أن، المطرب الشاب طرح في وقت سابق عدة أغاني من بينها "خيالية، ليل الشتا، يا ضلي يا روحي، الدنيا أمي".