أعربت المطربة الشابة سارة سليم سحاب ابنة المايسترو العالمي سليم سحاب عن سعادتها بطرح فيديو كليب أغنيتها "إحساس مختلف".

وقالت سارة سحاب: "فضلت فترة مترددة في طرح أول فيديو كليب لأنني كنت مصرة على أن أظهر للجمهور في أول أغنية مصورة بشكل يليق باسم والدي المايسترو سليم سحاب، ودعمه لي طوال الوقت وهو يتمنى أن يراني الجمهور في أفضل صورة وفخورة جدا لسعادته بنجاحي".

أضافت سارة سحاب: "وأشكر بالطبع شركة لايف ستايلز ستوديوز على دعمها للأصوات الشابة وتهيئة كافة سبل النجاح لهم ومهما قدمت من أعمال فيما بعد ستظل أول تجربة لي مع شركة لايف ستايلز ستوديوز هي أجمل وأفضل تجربة".

وعن تجربتها مع المخرجة بتول عرفة قالت سارة: "كنت سعيدة جدا أن أول تجربة أغنية مصورة لي على يد المخرجة بتول عرفة لأنها مخرجة تعرف كيفية إظهار المطرب بشكل يليق به ويليق بها كمخرجة وعندما عرضت علي فكرة الكليب وافقت عليها على الفور لأنها تناولت الموضوع بشكل جديد وراقي".

من ناحية أخرى أوضحت سارة سليم سحاب أنها ستطرح مجموعة من الأعمال خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه أعرب المايسترو سليم سحاب عن سعادته الكبيرة بطرح أول أغنية مصورة لابنته سارة، ونشر صورة من الفيديو كليب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق: مبروك يا سارة، فخور جداً وسعيد جداً، الأغنية بتوصف صوتك، أول كليب لابنتي سارة، أنا كأب شاعر بإحساس مختلف".

وكانت سارة سليم سحاب انتهت من تصوير أغنيتها الجديدة "إحساس مختلف" على طريقة الفيديو كليب من إخراج بتول عرفة والتي طرحتها شركة لايف ستايلز ستوديوز على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وتم تصويرها في لبنان.

أغنية إحساس مختلف كلمات كوثر الجنة أيمن ألحان وتوزيع حازم أحمد.

