فيديو- مصطفى شوقي يطرح أغنية "اللي ما يتسمّوا" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

كتب : سهيلة أسامة

10:31 م 25/12/2025

اللي ما يتسمّوا

كتبت- سهيلة اسامة:

طرح المطرب مصطفى شوقي أغنيته الجديدة "اللي ما يتسمّوا" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، و على عدد من المنصات الموسيقية الرقمية، في تعاون جديد مع المنتج ريتشارد الحاج.

أغنية "اللي ما يتسمّوا" تأتي في إطار إيقاعي راقص يميل إلى البهجة والطاقة الإيجابية، وهي من كلمات وألحان مصطفى شوقي، وتقدم تجربة موسيقية تعتمد على الإيقاع السريع.

وكشف مصطفى شوقي أن الأغنية تمثل امتدادًا لبحثه الدائم عن مسارات غنائية مختلفة، مشيرًا إلى حرصه على تقديم أفكار وكلمات وألحان غير تقليدية، بعيدًا عن الأنماط السائدة في السوق الغنائي حاليًا، مع الحفاظ على بساطة الفكرة وقربها من الجمهور.

يذكر مصطفى شوقي قد طرح مؤخراً أغنية "مجاريح"، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع مايكل جمال، وحققت تفاعلًا ملحوظًا وقت طرحها على المنصات الرقمية.

