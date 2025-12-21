بعد تعافيه.. تامر حسني يحي حفلًا غنائيًا لمؤسسة راعي مصر

كشف المطرب محمد فؤاد، عن استعداده لإعادة تقديم أغنية "الليل الهادي" في ألبومه الجديد.

وطرح محمد فؤاد، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، برومو الأغنية بصوته.

وتعد هذه المرة الثانية، التي يقوم محمد فؤاد، بإعادة تقديم "الليل الهادي"، والتي تعد من أشهر الأغاني التي كتبها ولحنها وتولى توزيعها و غنائها المطرب السوداني شرحبيل أحمد.

وطرح محمد فؤاد، الأغنية للمرة الأولى، في ألبومه "حبينا" عام 1994، ونسب كلماتها ولحنها، إلى الفولكلور النوبي، وهو ما أثار أزمة قوية بينه وبين شرحبيل أحمد، والذي قدم "الليل الهادي" من خلال شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات في السبعينات.

يذكر أن المطرب محمد فؤاد واجه مؤخرا أزمة قوية مع المطرب عمر كمال، بعد تقديم الأخير أغاني سبق عرضها على "فؤاد".

اغنية الليل الهادي بصوت شرحبيل احمد